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    «Арсенал» готов заплатить за Обамеянга 60 миллионов

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эрик Обамеянг попал в сферу интересов «Арсенала». Об этом сообщил журналист Кике Марин.

    «Арсенал» предложил «Боруссии» из Дортмунда 60 миллионов евро за Обамеянга, который претендует на «Золотую бутсу», – написал Марин на своей странице в Twitter.

    В нынешнем сезоне Обамеяннг сыграл за «Боруссию» 27 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и сделал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    07.01.2016 19:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 января 2016, 19:58

      Нормально так переплатить хотят,хотя чуится что очередная утка

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