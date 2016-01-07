«Арсенал» готов заплатить за Обамеянга 60 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эрик Обамеянг попал в сферу интересов «Арсенала». Об этом сообщил журналист Кике Марин.

«Арсенал» предложил «Боруссии» из Дортмунда 60 миллионов евро за Обамеянга, который претендует на «Золотую бутсу», – написал Марин на своей странице в Twitter.

В нынешнем сезоне Обамеяннг сыграл за «Боруссию» 27 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и сделал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.