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    Нойштедтер ждет приглашения на товарищеские матчи сборной России в марте

    Полузащитник немецкого «Шальке» Роман Нойштедтер надеется получить российское гражданство как можно скорее. По словам футболиста, он хочет дебютировать в сборной России уже в марте.

    «Когда я был в Москве, представители РФС связались со мной и хотели узнать, есть ли у меня время, чтобы встретиться. Тогда я согласился играть за сборную России.

    Теперь все идет к тому, что я получу российское гражданство и паспорт. Уверен, что буду приглашен на товарищеские матчи сборной России в марте.

    Перспективы участия в Евро-2016 будут зависеть от выступления за «Шальке», – прокомментировал ситуацию игрок.

    Источник: Kicker.de

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    07.01.2016 17:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 7 января 2016, 21:22

      по крайни мере есть российские корни пусть играет если сможет усилить сборную

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 7 января 2016, 20:14

      +1 хороший защитник, за последнее десятилетие!

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 7 января 2016, 19:51

      ты поиграй сначала..а там посмотрим..шустряк какой..

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