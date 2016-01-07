Чичарито: «Мне не хватало постоянной игровой практики в последние несколько лет»

Мексиканский форвард «Байера» Чичарито пожаловался на то, что в последние годы он не имел игровой практики.

«Мне не хватало постоянной игровой практики в последние 2-3 года. Казалось, что я периодически играю, а потом возвращаюсь на скамейку запасных.

Теперь же я провожу большую часть матча на поле, участвую почти в каждой игре, я очень этого хотел в «МЮ».

Некоторые считают, что уверенность в себе приходит с голами, но я с ними не согласен. Я думаю, что уверенность приходит тогда, когда ты выходишь на поле каждый день и ловишь игровой ритм», – высказался мексиканец.

В 14-ти матчах Бундеслиги этого сезона Чичарито забил 11 мячей.