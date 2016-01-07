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    «Динамо» может подписать защитника клуба НЕК

    Защитник голландского клуба НЕК Ренс ван Эйден близок к переходу в московское «Динамо», о чем сообщает Voetbal International.

    Известно, что клубы уже договорились о переходе 27-летнего футболиста и сейчас осталось уладить детали трансфера.

    Ван Эйден начинал футбольную карьеру в структуре ПСВ, но в первой команде он так и не провел ни одной встречи. В НЕК он перешел в 2009 году.

    В текущем сезоне защитник сыграл в 17 матчах чемпионата Нидерландов, в которых сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2016 16:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 7 января 2016, 22:07

      Легионера покупают в защиту?там есть нормальный Дуглас,который из-за лимита не играет...Дуглас даже покруче будет.В чём смысл этого бреда трансфера Динамо?

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 января 2016, 16:07

      "Близок к переходу" и "покупает" - это как бы разные вещи!

      2
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      Рейтинг: +12

      yatsik > Обер-КанцлерЪ 7 января 2016, 16:13

      поправили :)

      -1
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