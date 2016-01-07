«Динамо» может подписать защитника клуба НЕК

Защитник голландского клуба НЕК Ренс ван Эйден близок к переходу в московское «Динамо», о чем сообщает Voetbal International.

Известно, что клубы уже договорились о переходе 27-летнего футболиста и сейчас осталось уладить детали трансфера.

Ван Эйден начинал футбольную карьеру в структуре ПСВ, но в первой команде он так и не провел ни одной встречи. В НЕК он перешел в 2009 году.

В текущем сезоне защитник сыграл в 17 матчах чемпионата Нидерландов, в которых сделал одну результативную передачу.