«Динамо» может подписать защитника клуба НЕК

Легионера покупают в защиту?там есть нормальный Дуглас,который из-за лимита не играет...Дуглас даже покруче будет.В чём смысл этого бреда трансфера Динамо?
Защитник голландского клуба НЕК Ренс ван Эйден близок к переходу в московское «Динамо», о чем сообщает Voetbal International.
Известно, что клубы уже договорились о переходе 27-летнего футболиста и сейчас осталось уладить детали трансфера.
Ван Эйден начинал футбольную карьеру в структуре ПСВ, но в первой команде он так и не провел ни одной встречи. В НЕК он перешел в 2009 году.
В текущем сезоне защитник сыграл в 17 матчах чемпионата Нидерландов, в которых сделал одну результативную передачу.