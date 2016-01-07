Доменек назвал Зидана «нехорошим человеком»

Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек неоднозначно высказался в адрес главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

«Зидан – легенда и как таковой может пробуждать в людях эмоции. И не только позитивные. Он не является беспроблемной звездой. Зидан – нехороший человек, способный на все. Именно это и делает его человеческим богом», — приводят слова Доменека в издании Le Monde.

Напомним, что француз возглавил «сливочных» 4 января, а до этого времени командой руководил Рафаэль Бенитес.