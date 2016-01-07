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    Доменек назвал Зидана «нехорошим человеком»

    Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек неоднозначно высказался в адрес главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

    «Зидан – легенда и как таковой может пробуждать в людях эмоции. И не только позитивные. Он не является беспроблемной звездой. Зидан – нехороший человек, способный на все. Именно это и делает его человеческим богом», — приводят слова Доменека в издании Le Monde.

    Напомним, что француз возглавил «сливочных» 4 января, а до этого времени командой руководил Рафаэль Бенитес.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2016 14:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 8 января 2016, 06:20

      А сам Раймон праведный ?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 7 января 2016, 17:45

      Это ошибочный перевод, господа. На сайте http://www.public.fr/News/Raym
      ond-Domenech-Zidane-ce-n-est-p
      as-un-gentil-mec-898655 написано совсем не так. А именно: "Зидан - не лапочка, он жесткий человек, способный на все в отношении других людей. Именно это делает его как руководителя просто божественным". Согласитесь, завистью тут и не пахнет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 января 2016, 17:17

      Раймон просто завидует...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      MagicArs 7 января 2016, 16:44

      сам он мразота, не трогать Зидана!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 января 2016, 15:51

      Редиска

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      Genri 39 7 января 2016, 15:09

      сам не понял, что хотел сказать..

      0
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