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    Де Хеа надеется выиграть Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед»

    Испанский страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа надеется на то, что «красные дьяволы» выиграют Лигу Европы в этом сезоне.

    «Лига Европы — прекрасный турнир. У меня с ним связаны отличные воспоминания, когда в 2010 году я победил в финале с мадридским «Атлетико».

    Это долгое соревнование, и оно немного отличается от того, в котором мы привыкли участвовать, так как придется играть по четвергам, а не вторникам и средам, что слегка подкорректирует наш режим. Но, думаю, мы готовы и постараемся победить в нем», — заявил де Хеа

    Источник: Goal.com

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    07.01.2016 13:08
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