Агент: «У «Милана» нет шансов арендовать Иско»

Агент ФИФА Давиде Бизиньяно заявил о том, что у «Милана» нет шансов взять в аренду полузащитника мадридского «Реала» Иско.

К слову, агент не исключил, что Иско может продолжить сезон в составе туринского «Ювентуса».

«Думаю, что «Милан» не сможет взять Иско на правах аренды. Иско может быть идеальным футболистом для любого итальянского клуба, но в «Милане» я его не вижу. Идеальной командой для таланта этого полузащитника был бы «Ювентус», который попытался бы взять его в аренду», — заявил Бизиньяно в интервью изданию IlSussidiario.