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    Агент: «У «Милана» нет шансов арендовать Иско»

    Агент ФИФА Давиде Бизиньяно заявил о том, что у «Милана» нет шансов взять в аренду полузащитника мадридского «Реала» Иско.

    К слову, агент не исключил, что Иско может продолжить сезон в составе туринского «Ювентуса».

    «Думаю, что «Милан» не сможет взять Иско на правах аренды. Иско может быть идеальным футболистом для любого итальянского клуба, но в «Милане» я его не вижу. Идеальной командой для таланта этого полузащитника был бы «Ювентус», который попытался бы взять его в аренду», — заявил Бизиньяно в интервью изданию IlSussidiario.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2016 12:55
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