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    «Уфа» и «Краснодар» могут усилиться литовцем

    Нападающий «Ольборга» и сборной Литвы Лукас Спалвис близок к переходу в российскую Премьер-лигу, о чем сообщает Ekstra Bladet.

    21-летним форвардом заинтересовалось сразу два российских клуба: «Уфа» и «Краснодар». В «Ольборге» рассчитывают получить за литовца не менее 5 миллионов евро, а сама сделка может состояться во время текущего трансферного окна.

    В этом сезоне нападающий сыграл 17 матчей в чемпионате Дании, в которых забил 14 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2016 12:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +407

      18JG 7 января 2016, 12:16

      А зачем этим командам еще один нап? Мне кажется, что в обоих коллективах нет проблем с нападающими.

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