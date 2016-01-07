«Уфа» и «Краснодар» могут усилиться литовцем

Нападающий «Ольборга» и сборной Литвы Лукас Спалвис близок к переходу в российскую Премьер-лигу, о чем сообщает Ekstra Bladet.

21-летним форвардом заинтересовалось сразу два российских клуба: «Уфа» и «Краснодар». В «Ольборге» рассчитывают получить за литовца не менее 5 миллионов евро, а сама сделка может состояться во время текущего трансферного окна.

В этом сезоне нападающий сыграл 17 матчей в чемпионате Дании, в которых забил 14 голов.