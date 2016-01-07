Энрике: «Судьи должны следить за тем, чтобы обычный футбол не превращался в американский»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против «Эспаньола» (4:1).

«Цель была в том, чтобы как можно дольше играть в футбол, а фанаты могли отлично провести время. Кажется, все так и вышло», – сказал Энрике.

Также наставник оценил работу судей. В ходе встречи у «Эспаньола» в течение четырех минут были удалены два игрока, один из которых получил прямую красную карточку.

«Границы допустимого устанавливают судьи, и именно они должны следить за тем, чтобы обычный футбол не превращался в американский».

Кроме того, Энрике остался доволен игрой Турана и Видаля, дебютировавших за «Барселону» в этой игре.

«Мне понравились они оба. Туран добавил матчу дриблинга, видения поля и правильных решений. Видаль не так много времени провел на поле, но сыграл хорошо».

Напоследок специалист пошутил по поводу оскорблений, которые раздавались в адрес игроков в подтрибунном помещении.

«Это были рождественские песнопения».