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    Энрике: «Судьи должны следить за тем, чтобы обычный футбол не превращался в американский»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против «Эспаньола» (4:1).

    «Цель была в том, чтобы как можно дольше играть в футбол, а фанаты могли отлично провести время. Кажется, все так и вышло», – сказал Энрике.

    Также наставник оценил работу судей. В ходе встречи у «Эспаньола» в течение четырех минут были удалены два игрока, один из которых получил прямую красную карточку.

    «Границы допустимого устанавливают судьи, и именно они должны следить за тем, чтобы обычный футбол не превращался в американский».

    Кроме того, Энрике остался доволен игрой Турана и Видаля, дебютировавших за «Барселону» в этой игре.

    «Мне понравились они оба. Туран добавил матчу дриблинга, видения поля и правильных решений. Видаль не так много времени провел на поле, но сыграл хорошо».

    Напоследок специалист пошутил по поводу оскорблений, которые раздавались в адрес игроков в подтрибунном помещении.

    «Это были рождественские песнопения».

    Источник: Twitter

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    07.01.2016 01:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 7 января 2016, 03:07

      Барселона-Эспаньол это кубок английской лиги? Что у вас курит редактор, увольте его, я и то лучше справлюсь!

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