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    Дрогба завершил карьеру игрока и присоединится к тренерскому штабу «Челси»

    Нападающий «Монреаль Импакт» и бывший игрок «Челси» Дидье Дрогба объявил о завершении карьеры игрока и вскоре войдет в тренерский штаб английского клуба.

    Футболист уже сообщил президенту клуба МЛС о своем решении и намерен вернуться в Лондон. По информации источника, Дрогба присоединится к тренерскому штабу «Челси» в ближайшее время и будет присутствовать на скамейке лондонцев уже во время матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    Действующий контракт игрока рассчитан до 2017 года, и предполагается, что за его досрочное расторжение заплатит «Челси».

    Источник: L' Equipe

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    06.01.2016 23:45
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