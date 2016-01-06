На следующей неделе Янузай вернется в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай, арендованный «Боруссией» Д, досрочно вернется в английский клуб.

Сообщается, что договор аренды будет расторгнут по просьбе «Манчестер Юнайтед» в связи с тем, что в Германии Янузай не имеет достаточного количества игровой практики. По информации источника, футболист присоединиться к «МЮ» на следующей неделе, а официально объявлено об этом будет завтра.

В Бундеслиге Янузай всего шесть раз выходил на поле и сделал одну голевую передачу.