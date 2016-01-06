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    На следующей неделе Янузай вернется в «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай, арендованный «Боруссией» Д, досрочно вернется в английский клуб.

    Сообщается, что договор аренды будет расторгнут по просьбе «Манчестер Юнайтед» в связи с тем, что в Германии Янузай не имеет достаточного количества игровой практики. По информации источника, футболист присоединиться к «МЮ» на следующей неделе, а официально объявлено об этом будет завтра.

    В Бундеслиге Янузай всего шесть раз выходил на поле и сделал одну голевую передачу.

    Источник: The Times

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    06.01.2016 23:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 7 января 2016, 17:07

      Отлично! Вместо бездаря Лингарда его ставить нужно

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