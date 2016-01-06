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    Михайлович: «Фанаты глумились над нами, но я не сдамся»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал поражение в матче 18-го тура Серии А против «Болоньи» (0:1).

    «Сегодня мы совершили слишком много ошибок, а в конце нам пришлось рисковать, потому что мы проигрывали. Это поражение причиняет боль, ведь мы создали столько моментов, но не сумели забить. Парни всегда стараются побеждать. Фанаты глумились над нами, и я их понимаю, они имеют на это право. Я не сдамся. Мы уступили, но играли в свой футбол и имели пять отличных моментов, чтобы забить. Если не используешь такие шансы, то за это приходится платить», – сказал Михайлович.

    Источник: Football Italia

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    06.01.2016 20:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      Aliencas 7 января 2016, 20:39

      Гнать его надо!!! С такими напами и слить какой то болонии..

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