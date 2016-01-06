Кубок Испании. «Валенсия» разгромила «Гранаду», «Депортиво» и «Мирандес» сыграли вничью

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» обеспечила себе комфортное преимущество перед ответной игрой, обыграв «Гранаду» со счетом 4:0. Отличились Родриго и Негредо, оформивший хет-трик. Вторая игра этих соперников состоится 14 января.

Еще в одной встрече этой стадии «Мирандес» и «Депортиво» сыграли вничью. Ответный матч в этой паре пройдет 12 января.

Кубок Испании. 1/8 финала. Первые матчи

Валенсия – Гранада – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Негредо, 8; 2:0 – Родриго, 35; 3:0 – Негредо (с пенальти), 63; 4:0 – Негредо, (с пенальти), 83.

Мирандес – Депортиво – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ортис, 25; 1:1 – Лопо, 75.

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