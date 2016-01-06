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    Кверквелия: «Мной интересуются «Боруссия» из Дортмунда, «Севилья» и «Наполи»

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия рассказал о том, что к нему проявляют интерес несколько иностранных клубов.

    «Мной интересуются три-четыре команды. Конечно, большинство футболистов хочет играть в Англии, у меня было два варианта из этой страны. Если я и покину «Рубин», то только ради амбициозного клуба, который будет бороться за место в пятерке. Точно могу сказать, что не пойду в команду, потолок амбиций которой – не вылететь. Мной интересуются «Боруссия» из Дортмунда, «Севилья», «Наполи»… Но сейчас я играю за «Рубин» и делаю для команды все возможное», – приводит слова Кверквелии Sportall.

    В этом сезоне РФПЛ Кверквелия сыграл 17 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2016 19:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 января 2016, 20:01

      Воры в законе решат где ему играть, ага.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 6 января 2016, 19:50

      Выпей таблетку, ты бредишь!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG 6 января 2016, 19:48

      Че он несет? :D Какая нах "Боруссия" Д, "Севилья", "Наполи". Сиди, отдыхай.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > гус 6 января 2016, 22:40

      Какую таблетку, придурок?) Ты подскользнулся и головкой своей дебильной стукнулся?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > гус 7 января 2016, 13:17

      Ты хоть сравни цену этих игроков,прежде чем о нужде какой то говорить,у Рубина 10 поражений,типа он топ защитник?

      0
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