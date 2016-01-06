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    Боатенг: «Уход Гвардиолы не повлияет на нас»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг не сомневается, что его команда выиграет все три титула в этом году. По словам немецкого футболиста, на положение дел анонсированный уход наставника команды Хосепа Гвардиолы никак не повлияет.

    «Гвардиола хочет получить новый вызов в Англии. Мы постараемся выиграть все титулы, которые доступны. Это будет непросто, но мы идем к цели. Уход Гвардиолы не повлияет на нас. Подобное было, когда Юпп Хайнкес объявил об уходе. Мы знали, что он уйдет, но действовали профессионально до конца», - цитирует TZ слова защитника.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2016 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 6 января 2016, 18:50

      Конечно что повлияет! Карло Вам победу в ЛЧ принесет... и себе заодно 4-ю в трех разных клубах!

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