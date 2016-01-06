Реми: «Виллиан очень техничен и демонстрирует это в каждом матче»

Французский нападающий лондонского «Челси» Лоик Реми рассказал о таланте своего одноклубника Виллиана, назвав его «самым техничным игроком из числа тех, с кем он когда-либо выступал в одной команде».

«На первое место поставил бы Виллиана. Он очень техничен и демонстрирует это в каждом матче. Он владеет массой приемов. Из тех, кто мне противостоял, отмечу Роналдиньо. Я играл против него в Лиге чемпионов, когда выступал за „Лион“. Тогда я только начинал играть постоянно, и его техника потрясла меня. Роналдиньо был великолепен, казалось, для него футбол — это так просто, хотя на самом деле то, что он делал, было сложным», — заявил Реми.