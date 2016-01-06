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    ЦСКА заинтересовался французским форвардом «Утрехта»

    Московский ЦСКА включился в «погоню» за нападающим голландского «Утрехта» Себастьеном Аллером, сообщает Voetbal International. Также футболистом интересуются сразу несколько клубов из АПЛ.

    Сообщается, что ближе всех к подписанию француза находится «Норвич», который готов заплатить за 21-летнего бомбардира 6 миллионов евро. В свою очередь голландцы хотят выручить за своего лидера как минимум 10 миллионов.

    Аллер с 31 голом занял почетное второе место в списке лучших французских бомбардиров минувшего года, уступив лишь Оливье Жиру.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2016 14:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 7 января 2016, 13:20

      21 год?он морально просто падёт в России))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Ramzes228 7 января 2016, 12:45

      ни чё так, 31 гол

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 января 2016, 20:04

      А интерес платёжеспособный?

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 7 января 2016, 11:58

      Спокойно - не думаю, что Гинер прожидит 8-9 лямов. А на уменьшение цены наши селекционеры и скауты уговорят, будьте уверены

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