ЦСКА заинтересовался французским форвардом «Утрехта»

Московский ЦСКА включился в «погоню» за нападающим голландского «Утрехта» Себастьеном Аллером, сообщает Voetbal International. Также футболистом интересуются сразу несколько клубов из АПЛ.

Сообщается, что ближе всех к подписанию француза находится «Норвич», который готов заплатить за 21-летнего бомбардира 6 миллионов евро. В свою очередь голландцы хотят выручить за своего лидера как минимум 10 миллионов.

Аллер с 31 голом занял почетное второе место в списке лучших французских бомбардиров минувшего года, уступив лишь Оливье Жиру.