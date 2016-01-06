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    Малафеев: «Прощальный матч не за горами»

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев признался, что готов повесить бутсы на гвоздь.

    «Все в порядке, ничего не беспокоит. Просто надо поддерживать себя в тонусе, чтобы подстертые за долгие годы механизмы постоянно получали какую-то работу, а связки и мышцы, ослабевшие с возрастом, оставались эластичными и крепкими. Так что чем становишься старше, тем больше внимания себе надо уделять. Когда ты являешься вторым вратарем, ситуация требует одной мобилизации. Когда ты третий, понимаешь, что в любом случае будет время, чтобы подготовиться к смене обстановки. Такова психология, ничего не поделаешь.

    Могу ли представить, как в последний раз выйду на поле «Петровского»? Да, представляю, поскольку в любом случае прощальный матч не за горами. Событие будет печальным и грустным, но что поделать. Уйти в 2016 году? Посмотрим, как судьба отнесется к подобной символичности (улыбается). Исходя из цифр – это мой год. Надеюсь, я смогу повлиять на какие-то события», - поделился Малафеев.

    Источник: Бобсоккер

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    06.01.2016 10:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 6 января 2016, 14:33

      Прощальн6ый матч не за рогами.

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