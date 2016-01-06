Адамов: «Лучший игрок «Ростова» - Калачев»

"Когда Бердыев принимал команду, то я сказал, что, прежде всего, будет организованная игра, в которой важное место будет занимать именно Тимофей"
Чисто на оборону,тупо сидеть и выжидать-прям мозг.Забили 23 мяча,для второго места-это не о чём..Кубань на 15 месте и забила 25,Урал 28 забил на восьмом находясь....есть такой клуб Шотландский Рейнджерс,вот Бердыеву туда надо...Они всегда обороняются,даже в финале с Зенит в Лиге Европы,проигрывали,но оборонялись.
Экс-капитан «Ростова» Роман Адамов поделился мнением о том, кто является в команде лучшим.
«Лучший игрок «Ростова» - Калачев. Когда Бердыев принимал команду, то я сказал, что, прежде всего, будет организованная игра, в которой важное место будет занимать именно Тимофей. Так и произошло. Этого футболиста отличает стабильность», - цитирует Адамова «Чемпионат-Ростов».
В этом сезоне РФПЛ на счету Калачева 6 голевых передач.