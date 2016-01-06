Адамов: «Лучший игрок «Ростова» - Калачев»

Экс-капитан «Ростова» Роман Адамов поделился мнением о том, кто является в команде лучшим.

«Лучший игрок «Ростова» - Калачев. Когда Бердыев принимал команду, то я сказал, что, прежде всего, будет организованная игра, в которой важное место будет занимать именно Тимофей. Так и произошло. Этого футболиста отличает стабильность», - цитирует Адамова «Чемпионат-Ростов».

В этом сезоне РФПЛ на счету Калачева 6 голевых передач.