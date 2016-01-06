Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адамов: «Лучший игрок «Ростова» - Калачев»

    Экс-капитан «Ростова» Роман Адамов поделился мнением о том, кто является в команде лучшим.

    «Лучший игрок «Ростова» - Калачев. Когда Бердыев принимал команду, то я сказал, что, прежде всего, будет организованная игра, в которой важное место будет занимать именно Тимофей. Так и произошло. Этого футболиста отличает стабильность», - цитирует Адамова «Чемпионат-Ростов».

    В этом сезоне РФПЛ на счету Калачева 6 голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2016 06:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 7 января 2016, 23:22

      "Когда Бердыев принимал команду, то я сказал, что, прежде всего, будет организованная игра, в которой важное место будет занимать именно Тимофей"

      Чисто на оборону,тупо сидеть и выжидать-прям мозг.Забили 23 мяча,для второго места-это не о чём..Кубань на 15 месте и забила 25,Урал 28 забил на восьмом находясь....есть такой клуб Шотландский Рейнджерс,вот Бердыеву туда надо...Они всегда обороняются,даже в финале с Зенит в Лиге Европы,проигрывали,но оборонялись.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11