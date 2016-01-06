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    Гвардиола: «Решение об уходе из «Баварии» я принял на рождественской вечеринке»

    Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола рассказал о том, как он принял окончательное решение о своем уходе из мюнхенского клуба.

    "Я хотел поставить клуб в известность заранее, чтобы у них было достаточно времени на поиски нового тренера, и поэтому мы говорили на эту тему еще в сентябре и октябре. А окончательное решение я принял на рождественской вечеринке", – сказал Гвардиола.

    Напомним, в следующем сезоне Гвардиола хочет работать в АПЛ, где основным претендентом на него считается "Манчестер Сити".

    Источник: Goal.com

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    06.01.2016 01:55
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