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    Клопп: «Травмированы три центральных полузащитника, а у последнего здорового была судорога»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями после победы в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Стока" (1:0).

    "У меня странные чувства. Я горжусь тем, как команда отреагировала на прошлый матч. Вы видели, что эта игра была особенной. Хорошая игра, живая и агрессивная. Мы выиграли всего лишь 1:0, но у нас было две серьезных травмы, и поэтому я доволен и таким результатом. Трое наших центральных полузащитников травмированы, а у единственного здорового случилась судорога на последней минуте", – сказал Клопп.

    Наставник остался недоволен игрой своих подопечных в завершающей стадии.

    "Единственное, что я могу критиковать – это завершение атак. У нас была хорошая структура игры, все было хорошо, но мы не забили достаточно голов".

    Источник: BBC

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    06.01.2016 01:28
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