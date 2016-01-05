Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси признан самым дорогим игроком, Неймар – второй, Азар – третий

    Институт футбольных исследований CIES назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси самым дорогим футболистом мира на сегодняшний день.

    Сообщается, что эксперты CIES изучили всех лучших игроков, оценивая их стоимость по многим параметрам: от возраста и сроков действующего контракта до текущей статистики в играх за клуб и сборную. В результате этого исследования Месси был оценен в 250,7 миллиона евро.

    Полностью десятка наиболее дорогостоящих футболистов по версии CIES выглядит следующим образом:

    1. Месси («Барселона») – 250,7 миллиона евро

    2. Неймар («Барселона») – 152,7

    3. Азар («Челси») – 130,5

    4. Роналду («Реал») – 114

    5. Кейн («Тоттенхэм») – 91,3

    6. Стерлинг («Манчестер Сити») – 89,8

    7. Гризманн («Атлетико») – 88,3

    8. Суарес («Барселона») – 86,3

    9. Агуэро («Манчестер Сити») – 82,1

    10. Санчес («Арсенал») – 81,9

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2016 23:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 6 января 2016, 18:38

      Роналду,Агуэро,Суарес и Санчес более-менее можно воспринять,как должное,у остальных цены с неба похоже взяты.....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Dimon702 6 января 2016, 07:13

      Бэйл то где? Некогда самый дорогой...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11