В случае отставки ван Гаала по ходу сезона «МЮ» возглавит Гиггз

В случае отставки нынешнего главного тренера «Манчстер Юнайтед» Луи ван Гаала по ходу сезона его преемником станет Райан Гиггз.

Ранее сообщалось, что на смену ван Гаалу может прийти Жозе Моуринью, однако теперь появилась информация о том, что руководство манкунианцев намерено дать шанс бывшему игроку клуба Гиггзу, который сейчас является ассистентом ван Гаала.

Если под руководством Гиггза команда успешно проведет оставшуюся часть сезона, то «МЮ» может и вовсе отказаться от идеи приглашения Моуринью.