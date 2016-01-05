Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бенитес: «Спасибо всем и вперед, «Реал»

    Бывший главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес на своем сайте опубликовал заявление по поводу своей отставки.

    «Теперь, когда моя работа в главной команде «Реала» закончена, я хотел бы попрощаться со всеми, кто имеет отношение к этому клубу. Я хочу, чтобы все сотрудники и все фанаты знали, что для меня было честью работать там, где я вырос как человек, игрок и тренер, пройдя от низших уровней до первой команды. Как для мадридисты из Мадрида, пропитанного ценностями и традициями этого клуба, для меня было честью работать под его цветами. Отдельно мне бы хотелось поблагодарить всех на «Сантьяго Бернабеу», кто поддерживал меня и облегчал мне работу с первых моих шагов там. Спасибо всем за помощь.

    Кроме того, я бы хотел пожелать удачи моему преемнику Зинедину Зидану и его штабу. Всем игрокам и тренерам я желаю всего наилучшего.

    Со всем уважением и благодарностью… вперед, «Реал» – гласит заявление на сайте Бенитеса.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2016 21:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11