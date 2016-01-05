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    Луческу хочет покинуть «Шахтер» уже в январе

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу хочет покинуть донецкий клуб в январе.

    Сообщается, что наставник «Шахтера» попросил президента клуба Рината Ахметова о встрече, на которой специалист планирует обсудить досрочное расторжение контракта. Эта встреча должна состояться 8 января.

    По информации источника, Луческу устал от того, что команда вынуждена много перемещаться по стране и не может выступать на своем стадионе в связи с известными событиями в Донецкой области.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что Луческу уже согласовал условия контракта с «Трабзонспором». Если Ахметов одобрит его отставку, то о начале работы в турецком клубе может быть объявлено уже 9 января.

    Источник: sport.ua

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    05.01.2016 21:20
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