Луческу хочет покинуть «Шахтер» уже в январе

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу хочет покинуть донецкий клуб в январе.

Сообщается, что наставник «Шахтера» попросил президента клуба Рината Ахметова о встрече, на которой специалист планирует обсудить досрочное расторжение контракта. Эта встреча должна состояться 8 января.

По информации источника, Луческу устал от того, что команда вынуждена много перемещаться по стране и не может выступать на своем стадионе в связи с известными событиями в Донецкой области.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Луческу уже согласовал условия контракта с «Трабзонспором». Если Ахметов одобрит его отставку, то о начале работы в турецком клубе может быть объявлено уже 9 января.