Витсель может перейти в «Челси» или «Тоттенхэм» зимой

Полузащитником «Зенита» Акселем Витселем интересуются «Челси» и «Тоттенхэм».

Сообщается, что оба лондонских клуба могут попытаться приобрести бельгийца этой зимой. Летом «Челси» уже предлагал за Витселя 23 миллиона фунтов, но тогда переговоры завершились неудачно, поскольку «Зенит» хочет заработать на продаже своего игрока как можно больше.

Теперь же "Челси" собирается сделать "Зениту" новое предложение.