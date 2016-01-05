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    Витсель может перейти в «Челси» или «Тоттенхэм» зимой

    Полузащитником «Зенита» Акселем Витселем интересуются «Челси» и «Тоттенхэм».

    Сообщается, что оба лондонских клуба могут попытаться приобрести бельгийца этой зимой. Летом «Челси» уже предлагал за Витселя 23 миллиона фунтов, но тогда переговоры завершились неудачно, поскольку «Зенит» хочет заработать на продаже своего игрока как можно больше.

    Теперь же "Челси" собирается сделать "Зениту" новое предложение.

    Источник: Daily Mail

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    05.01.2016 20:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 5 января 2016, 21:58

      Обалдеть-купили игрока чуть дешевле Халка,а сейчас его Челси за пол-цены предлагает приобрести!

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG > nemolod 6 января 2016, 12:24

      В валюте научись разбираться, Валера блядь. Фунты - это не евро! 23 ляма фунтов будут равняться лямам 30 евро. А если перевести условные 30 лямов евро на рубли по нынешнему курсу, то можно упасть со стула сколько это будет!

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      Рейтинг: +34

      Ramzes228 5 января 2016, 21:08

      что такого особенного нашли в Витселе...

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