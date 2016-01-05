«Интер» и «Манчестер Сити» начали переговоры по трансферу Сабалеты

«Интер» проявляет интерес к приобретению защитника «Манчестер Сити» Пабло Сабалеты.

Сообщается, что стороны вступили в переговоры после рождества. Сам футболист не намерен покидать «Манчестер Сити» в январе, однако будет готов сменить место работы летом.

По информации источника, инициатором этого трансфера является главный тренер «Интера» Роберто Манчини, который уже работал с Сабалетой, когда возглавлял английский клуб.

В нынешнем сезоне Сабалета сыграл пять матчей во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.