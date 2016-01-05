Энрике: «Туран и Видаль сыграют против «Эспаньола»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пообщался с прессой накануне первого матча 1/8 финала Кубка Испании против «Эспаньола».

«Туран и Видаль завтра будут играть. Я не знаю, сколько времени они проведут на поле, но оба они точно примут участие в игре. Арда может играть на фланге и в центре поля, а Видаль способен выступать на трех позициях. Они готовы работать, и их таланты помогут команде. Кроме того, эти игроки окажут помощь защите», – сказал Энрике.

Также наставник каталонцев прокомментировал отставку Рафаэля Бенитеса.

«Меня это не удивило, потому что подобные ситуации являются частью современного футбола. Рано или поздно любой тренер будет уволен. Ничего не могу сказать о Зидане, потому что не знаю его по-настоящему».

Матч "Барселона" – "Эспаньол" состоится в среду, 6 января. Начало встречи – в 22.30.