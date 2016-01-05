Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Веретенников: «Ушедший год – удачный для нашего футбола»

    Главный тренер "Ротора" Олег Веретенников считает, что ушедший год стал для российского футбола удачным.

    – Еще есть "Локомотив" и "Спартак". Про них что скажете?

    – Просто пожелаю коллегам и ровесникам Аленичеву и Черевченко удачи. "Локо", решив задачу входа в плей-офф Лиги Европы, доказал, то у него хороший состав, грамотный менеджмент и тренер. Еще этот успех подтвердил мое мнение, что ушедший год – удачный для нашего футбола. Сборная вышла в финальную стадию чемпионата Европы, три клуба стартуют в плей-офф еврокубков.

    – А люди на футбол не ходят.

    – Это главная проблема современного российского футбола. Но я верю, что с появлением новых стадионов ситуация заметно улучшится. Люди хотят комфорта, и новые арены его создадут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2016 18:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11