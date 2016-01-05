Веретенников: «Ушедший год – удачный для нашего футбола»

Главный тренер "Ротора" Олег Веретенников считает, что ушедший год стал для российского футбола удачным.

– Еще есть "Локомотив" и "Спартак". Про них что скажете?

– Просто пожелаю коллегам и ровесникам Аленичеву и Черевченко удачи. "Локо", решив задачу входа в плей-офф Лиги Европы, доказал, то у него хороший состав, грамотный менеджмент и тренер. Еще этот успех подтвердил мое мнение, что ушедший год – удачный для нашего футбола. Сборная вышла в финальную стадию чемпионата Европы, три клуба стартуют в плей-офф еврокубков.

– А люди на футбол не ходят.

– Это главная проблема современного российского футбола. Но я верю, что с появлением новых стадионов ситуация заметно улучшится. Люди хотят комфорта, и новые арены его создадут.