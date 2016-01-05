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    Зидан: «Не хочу сравнивать себя с Гвардиолой»

    Новый главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал свое назначение.

    "Свои первые слова я адресовал футболистам. Они были простыми: "Я очень рад быть рядом с вами". Мы сделаем все возможное, чтобы достигнуть целей, которые поставили перед собой. В "Реале" важен хороший футбол, и я хочу ему соответствовать.

    Не хочу сравнивать себя с Гвардиолой. Я пришел сюда, чтобы добиваться как можно большего. И победить в Лиге чемпионов мы вполне можем", – отметил Зидан.

    Источник: Twitter

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    05.01.2016 17:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 5 января 2016, 22:08

      Прям не терпится посмотреть на РМ Зидана)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 5 января 2016, 18:40

      кто он такой ГВАРДИОЛА. если он гений почему БАВАРИЯ не занимает место БАРСЕЛОНА

      0
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 5 января 2016, 17:42

      и не надо. Пока рано говорить...

      0
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