Зидан: «Не хочу сравнивать себя с Гвардиолой»

Новый главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал свое назначение.

"Свои первые слова я адресовал футболистам. Они были простыми: "Я очень рад быть рядом с вами". Мы сделаем все возможное, чтобы достигнуть целей, которые поставили перед собой. В "Реале" важен хороший футбол, и я хочу ему соответствовать.

Не хочу сравнивать себя с Гвардиолой. Я пришел сюда, чтобы добиваться как можно большего. И победить в Лиге чемпионов мы вполне можем", – отметил Зидан.