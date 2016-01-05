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    Афанасьев: «К 2018 году нижегородская команда вновь вернется в РФПЛ»

    Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев заявил, что к 2018 году в РФПЛ будет вновь выступать один из клубов Нижнего Новгорода.

    – Наступил 2016 год. Не так уж много времени остается до чемпионата мира по футболу, матчи которого будут проходить и в Нижнем Новгороде. Каким вы видите будущее нижегородского футбола?

    – На сегодняшний день на Нижегородчине немало сделано для развития футбола как любительского, так и профессионального. Уверен, что в ближайшем будущем наш футбол выйдет на новый качественный уровень. Вместе мы преодолеем все трудности и преграды, и к 2018 году нижегородская команда вновь вернется в российскую Премьер-лигу, чтобы закрепиться в элитном дивизионе всерьез и надолго.

    Источник: Onedivision

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    05.01.2016 17:12
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