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    Туран и Видаль могут дебютировать за «Барселону» уже завтра

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике огласил список игроков, вызванных на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Эспаньола", который состоится завтра в 22:30 по мск.

    Отметим, что в заявку попали полузащитники Алейш Видаль и Арда Туран, которые не могли выступать за команду из-за запрета ФИФА.

    Полностью заявка выглядит следующим образом: Тер Штеген, Масип, Пике, Ракитич, Бускетс, Алвес, Туран, Иньеста, Суарес, Месси, Неймар, Маскерано, Бартра, Мунир, Альба, Видаль, Вермален, Матье.

    Источник: ФК «Барселона»

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    05.01.2016 16:09
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 5 января 2016, 17:19

      ДАДАДА! Наконец-то..!

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