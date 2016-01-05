Туран и Видаль могут дебютировать за «Барселону» уже завтра

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике огласил список игроков, вызванных на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Эспаньола", который состоится завтра в 22:30 по мск.

Отметим, что в заявку попали полузащитники Алейш Видаль и Арда Туран, которые не могли выступать за команду из-за запрета ФИФА.

Полностью заявка выглядит следующим образом: Тер Штеген, Масип, Пике, Ракитич, Бускетс, Алвес, Туран, Иньеста, Суарес, Месси, Неймар, Маскерано, Бартра, Мунир, Альба, Видаль, Вермален, Матье.