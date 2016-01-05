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    Александр Кержаков: «Хочется вернуться в сборную России»

    Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, ныне выступающий на правах аренды за швейцарский "Цюрих", рассказал о целях, которые россиянин поставил перед собой.

    "С «Цюрихом» у меня одна цель – побеждать в каждом матче. Хочется вернуться в сборную России, но думать об этом всерьез пока не стоит. Важно, чтобы моя новая команда благодаря моему приходу стала играть еще интереснее. Буду ходить на курсы немецкого языка, нужно общаться не только на английском и испанском. Сначала будет сложно, но я справлюсь", – заявил Кержаков.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.01.2016 15:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +231

      yanedo 5 января 2016, 20:19

      керж давай досвидания о сборной забудь хватит насмотрелись

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      Рейтинг: -161

      narkozanos 5 января 2016, 18:35

      Ахахах,ну это надо переломать всех,абсолютно всех нападающих,чтобы его взять с собой)

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