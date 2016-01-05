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    Веретенников: «В какой-то момент ЦСКА «заглох» – бензин закончился»

    Главный тренер "Ротора" Олег Веретенников рассказал о взаимоотношениях с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким и поделился мнением о выступлении армейцев в нынешнем сезоне РФПЛ.

    – Вы знакомы с Леонидом Слуцким?

    – Я был игроком "Уралана", когда Леонид Викторович начинал там свою профессиональную карьеру. Если коротко, то Слуцкий – умница и молодец и это все знают. Что тут еще обсуждать?!

    – ЦСКА, где Слуцкий работает на клубном уровне – лидер российской лиги, но в Лиге чемпионов Россию весной будет представлять "Зенит". Армейцы не попали даже в плей-офф Лиги Европы, вылетев из еврокубков. Турнирная таблица точно отражает суть происходящего в нашем клубном футболе?

    – Да. Мне кажется, очковый задел у ЦСКА мог быть и больше, но в концовке команда просто выдохлась. У лидеров силы банально закончились, не говоря уже про эмоции. Костяк играл в сборной, где нужно было выправлять ситуацию плюс Лига с ее очень сложной группой. В какой-то момент ЦСКА "заглох". Бензин закончился.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.01.2016 14:54
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