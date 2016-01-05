Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ковтун: «Спартаковским болельщикам стоит смотреть с оптимизмом в будущее»

    Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун оценил выступление красно-белых в нынешнем сезоне.

    –​ Как вам нынешний «Спартак»?

    – Аленичеву потребовалось некоторое время, чтобы все переварить, разобраться. В концовке осенней части, думаю, он уже разобрался на кого делать ставку. Есть еще моменты, над которыми нужно работать, но временами игра команды смотрелась очень интересно.

    –​ Спартаковским болельщикам стоит смотреть с оптимизмом в будущее?

    – Конечно! Аленичев уже выдержал очень непростой период в клубе, когда давление на команду было со всех сторон. Очень важно, что в соратниках у Аленичева есть Сергей Юрьевич Родионов, который поддерживает Дмитрия и является связующим звеном с руководством красно-белых. Мы виделись и общались с Аленичевым перед последними матчами. Даже в этот непростой период он не сидел хмурый и загруженный. Нет. Он полон сил и желания преодолеть эти сложности.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2016 14:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11