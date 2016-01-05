Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зинченко: «Нет смысла обсуждать получение российского паспорта, потому что я – украинец»

    Полузащитник "Уфы" Александр Зинченко рассказал, что ответил отказом на предложение принять российское гражданство. Хавбек недавно дебютировал в сборной Украины и стремится попасть в ее состав на Евро-2016.

    – Вариант с получением российского паспорта у вас был? Его вам предлагали оформить?

    – Да, был вариант с получением российского гражданства. Чтобы в дальнейшем было легче играть в чемпионате России. Но до серьезных шагов дело не дошло. А сейчас обсуждать это нет смысла, потому что я – украинец.

    – Вас оперативно заиграли и за национальную сборную, вызвав из «молодежки». Причем сразу в матче с испанцами. Но одно дело выйти на несколько минут, а другое – мяч не потерять, не обрезать…

    – Сложнее всего было настроиться психологически. А когда выходишь на поле, в первую же минуту забываешь, против кого играешь. Просто играешь в свой любимый футбол.

    – Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко говорил, что Зинченко – это будущее команды. Реально вам сыграть за сборную на Евро?

    – Это и моя цель, и моя мечта. Сделаю все, чтобы попасть на Евро. Надо засыпать с этой целью, просыпаться и идти к ней. Я так и делаю.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2016 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 5 января 2016, 17:02

      Российский паспорт - получает только те, у кого проблемы с налогами!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11