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    «Челси» отказался возвращать Косту в «Атлетико»

    Мадридский "Атлетико" заинтересован в услугах своего бывшего нападающего Диего Косты, который летом 2014 года перешел в "Челси" за 40 миллионов евро. "Матрасники" прощупывали почву на счет возвращения футболиста в команду, пытаясь воспользоваться тем, что Коста в этом сезоне проводит не совсем удачный сезон на "Стэмфорд Бридж", однако получили отказ от лондонского клуба.

    Вместе с тем сообщается, что "Челси" в поисках усиления атакующей линии команды обратил внимание на нападающего "Атлетико" Джексона Мартинеса.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.01.2016 10:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 января 2016, 11:42

      Пусть поменяются

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