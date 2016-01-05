«Челси» отказался возвращать Косту в «Атлетико»

Мадридский "Атлетико" заинтересован в услугах своего бывшего нападающего Диего Косты, который летом 2014 года перешел в "Челси" за 40 миллионов евро. "Матрасники" прощупывали почву на счет возвращения футболиста в команду, пытаясь воспользоваться тем, что Коста в этом сезоне проводит не совсем удачный сезон на "Стэмфорд Бридж", однако получили отказ от лондонского клуба.

Вместе с тем сообщается, что "Челси" в поисках усиления атакующей линии команды обратил внимание на нападающего "Атлетико" Джексона Мартинеса.