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    «Волынь» должна своему бывшему футболисту 900 тысяч

    Луцкая "Волынь" после решения Спортивного Лозаннского суда о выплате долга сенегальскому голкиперу Иссе Ндое в размере 900 тысяч долларов , получила шанс избежать потери шести очков в турнирной таблице чемпионата Украины, которых команда Виталия Кварцяного также должна лишиться по решению суда.

    Клуб получил отсрочку почти до конца января 2016 года. В течение ближайших двух недель волыняне, чтобы избежать потери очков, должна рассчитаться со всеми имеющимся долгами. В том случае, если они не выполнят решение суда, в последующем "Волынь" могут лишить девяти очков, а потом перевести команду в первый дивизион.

    Источник: Matchday.ua

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    05.01.2016 08:43
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