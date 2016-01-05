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    Генеральный директор «Днепра»: «Нас не устроили предложения «Бешикташа» по Бойко и Дугласу»

    Генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко поделился некоторыми подробностями возможных трансферов голкипера Дениса Бойко и защитника Дугласа.

    — Насколько реальные шансы у Дениса Бойко и Дугласа покинуть "Днепр" зимой?

    — Ситуация с вероятными трансферами этих футболистов схожая. "Бешикташ" действительно делал нам предложения и по Дугласу, и по Бойко, но они нас не устроили. А турецкую сторону, по-видимому, не устраивают наши условия, которые были выдвинуты в ответ.

    — "Днепр" ведет переговоры с "Севильей" по трансферу Бойко, как пишут турецкие СМИ?

    — Мне об этом ничего не известно.

    Источник: ФК «Днепр»

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    05.01.2016 08:31
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