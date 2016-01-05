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    Ватцке: «У дортмундской «Боруссии» нет тех денег, которые предлагают звездам в АПЛ»

    Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал возможность продажи нападающего Пьера-Эрика Обамеянга.

    "Думать, что такой клуб, как "Боруссия", может зависеть от одного футболиста, было бы ошибкой. Мы не зависим ни от кого. Мы нашли замену, когда нас покинул Левандовски, и сейчас Обамеянг забил на три гола больше, чем Роберт. Сейчас наше положение настолько хорошо, что мы можем находить альтернативные решения снова и снова. Наша цель в том, чтобы команда оставалась единой. Мы не предлагаем таких денег, которые получают звезды в АПЛ, но можем предложить что-то другое. Например, наши игроки вместе встретили рождество. В прошлом году в это же время журналисты писали, что наши лучшие футболисты уйдут. Хуммельса отправляли в "МЮ", Гюндогана – в "Реал", "МЮ" или "Барселону". Ну и где они сейчас? Все еще с нами", – сказал Ватцке.

    Источник: Goal.com

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    05.01.2016 00:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman 5 января 2016, 04:00

      Красиво сказано )

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