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    Куртуа: «У Хиддинка иной подход к тренировкам»

    Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера лондонцев Гуса Хиддинка.

    «Хиддинк рассказывает нам, чего он ждет от нас во время игры, но и тренировки тоже изменились. У него иной подход к занятиям. Иногда речь идет о тактике, он просит, чтобы мы играли между собой небольшие матчи. Это позволяет отрабатывать удары и придает уверенности нападающим. Сам Хиддинк в основном наблюдает со стороны, а тренировки проводят Холланд и Ньютон. Если же он что-то объясняет, то делает это хорошо», – рассказал Куртуа.

    Источник: ФК «Челси»

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    04.01.2016 22:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 5 января 2016, 01:00

      "Иногда речь идет о тактике"мощно сказано!

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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx > Nayturs 5 января 2016, 08:38

      Ну это же опечатка!

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