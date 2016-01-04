Куртуа: «У Хиддинка иной подход к тренировкам»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера лондонцев Гуса Хиддинка.

«Хиддинк рассказывает нам, чего он ждет от нас во время игры, но и тренировки тоже изменились. У него иной подход к занятиям. Иногда речь идет о тактике, он просит, чтобы мы играли между собой небольшие матчи. Это позволяет отрабатывать удары и придает уверенности нападающим. Сам Хиддинк в основном наблюдает со стороны, а тренировки проводят Холланд и Ньютон. Если же он что-то объясняет, то делает это хорошо», – рассказал Куртуа.