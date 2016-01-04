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    Зидан: «Я отдам «Реалу» всю душу»

    Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступил с речью после того, как было объявлено о его назначении.

    «Я хочу поблагодарить вас, президент, за то, что у меня есть возможность тренировать лучший клуб в мире. Единственное, что имеет значение сейчас – это начать работать с командой с завтрашнего дня. Мы отдадим все силы, чтобы выиграть титулы в этом сезоне. Сегодняшний день даже более эмоционален для меня, чем тот, когда я пришел сюда в качестве игрока. Я отдам этому клубу всю душу», – сказал Зидан.

    Источник: Twitter

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    04.01.2016 22:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +33

      Antilimit 5 января 2016, 09:10

      2 место в примере, обсер от ромы в лч-и прощай,зиданушка!

      -1
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      Рейтинг: +10

      Visca-Barca 5 января 2016, 08:00

      Спасибо что исправили ошибки. А Зидану удачи, кроме в элклассико!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 января 2016, 01:07

      Ахахахахах!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Visca-Barca 5 января 2016, 00:39

      ...чтоБЫ выиграть титулы...
      ... этому клубу ...
      Исправте орфографические ошибки!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 января 2016, 23:05

      УДАЧИ ЗИНЕДИН!!!!!Верю в Тебя и Реал!!!

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      Рейтинг: +33

      Antilimit > ЖОРРО 5 января 2016, 09:11

      Верь дальше...у парня нет нормального тренерского опыта,а его засунули в "лучший" клуб мира. Это будет провал.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Antilimit 6 января 2016, 08:36

      На то она и вера)))

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      Рейтинг: +447

      alexidj 4 января 2016, 22:51

      Ура!!!

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