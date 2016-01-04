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    Драгун: «Было хорошее предложение из Польши, но я выбрал другую команду»

    Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Станислав Драгун рассказал о том, какие предложения он получал от других клубов.

    – Слышал, тебя приглашали и в турецкий "Газиантепспор"...

    – Я вообще думал, предложений будет намного меньше. Приятно, что интерес проявили многие, в том числе и названная вами команда.

    – Почему не сложилось?

    – Появились более привлекательные перспективы, и выбрал другое направление. Вообще интересовали клубы с хорошим именем, местоположением. Учитывались все факторы, и “Газиантепспор” оказался не лучшим вариантом.

    – А в Западную Европу звали?

    – Было хорошее предложение из Польши, разговоры ходили и о Бельгии. Но, как я уже сказал, выбрал другую команду, которую посчитал намного лучше и перспективнее, – сказал Драгун.

    Напомним, ранее появлялась информация о том, что игрок уже подписал договор с московским "Динамо".

    Источник: Pressball

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    04.01.2016 20:00
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