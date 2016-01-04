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    Клопп: «Я поговорю с агентом Балотелли»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с нападающим Марио Балотелли, который арендован «Миланом» у мерсисайдцев до конца сезона.

    «Сейчас у меня нет времени на то, чтобы думать о лете. Возможно, агент Балотелли считает, что Марио может вернуться в «Ливерпуль» летом, и мы поговорим об этом с агентом. Но на сегодняшний день мне нечего сказать по этому вопросу. Я думаю только о том, что мы можем изменить прямо сейчас», – сказал Клопп.

    Источник: Football Italia

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    04.01.2016 19:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 4 января 2016, 20:28

      С такой игрой как сейчас у Балотелли, о нем только вспоминать, а не говорить можно.

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