Клопп: «Я поговорю с агентом Балотелли»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с нападающим Марио Балотелли, который арендован «Миланом» у мерсисайдцев до конца сезона.

«Сейчас у меня нет времени на то, чтобы думать о лете. Возможно, агент Балотелли считает, что Марио может вернуться в «Ливерпуль» летом, и мы поговорим об этом с агентом. Но на сегодняшний день мне нечего сказать по этому вопросу. Я думаю только о том, что мы можем изменить прямо сейчас», – сказал Клопп.