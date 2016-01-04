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    Кака: «Неймар получит «Золотой мяч»

    Бывший футболист сборной Бразилии Кака уверен, что нападающий «Барселоны» Неймар однажды станет обладателем «Золотого мяча».

    «Обладатели награды постоянно менялись: Роналдо и Зидан получили ее три раза, но всегда был и еще кто-то. Например, Фигу, Роналдиньо, я сам, Ривалдо, Каннаваро… Потом началось время Криштиану и Месси, и это справедливо, учитывая их достижения. К счастью, Неймар серьезно прибавил с тех пор, как стал играть в Европе. Его игра стала зрелой. Неймар получит "Золотой мяч", и это лишь вопрос времени»», – сказал Кака

    Напомним, Месси, Неймар и Роналду вошли в финальный список претенднтов на "Золотой мяч". Церемония вручения нагады состоится 11 января в Цюрихе.

    Источник: ФИФА

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    04.01.2016 19:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 5 января 2016, 00:51

      Я думаю в этом году он был лучшим

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