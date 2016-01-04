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    Оздоев открыл именную футбольную школу в Ингушетии

    Полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев открыл именную футбольную школу в Ингушетии. О событии рассказал отец 23-летнего игрока.

    «Мой сын перед Новым годом открыл собственную футбольную школу в Ингушетии. Курировать еe буду я, так как заниматься проблемами школы нужно каждый день.

    Перед открытием школы мы с сыном в пятый раз провели в Ингушетии детский турнир по футболу. В соревнованиях приняли участие четыре команды: команда города Карабулак, команда посeлка Барсуки, команда станицы Троицкая, команда станицы Орджоникидзевская. Победителем турнира стал коллектив из посeлка Барсуки», — рассказал журналистам Мустафа Оздоев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.01.2016 17:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +81

      Любер 4 января 2016, 23:41

      Молодец, парень. Пацанов нужно организовывать. В наше время тренеры по дворам ходили, выбирали будущих мастеров. А этот за свои кровные строит наше футбольное будущее. Да и лучше любой спорт, чем наркота с пьянством.

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 января 2016, 20:53

      Хорошее начинание. Думаю, поклона заслуживает папа Мустафа!

      1
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      Рейтинг: +22

      1d2i0m9o8n8 4 января 2016, 20:21

      Оздой молодец!!! Школу открыл, на свои деньги, а мог бы как все остальные купить себе какую нибудь херню типа мазерати...

      2
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      Рейтинг: +30

      SekatoR 4 января 2016, 20:14

      Респект, везде надо искать и развивать молодеж, возраст его вообще впечатлил

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 января 2016, 17:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот пусть за родной Ангушт и играет, блин.

      -6
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      Рейтинг: +81

      Любер > Aztec58 4 января 2016, 23:45

      Ну , на счёт не читаю, загнул конечно. Думай, прежде чем писать что либо от имени Спартака.

      0
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      Рейтинг: +22

      Менестрель 4 января 2016, 17:53

      Побольше бы таких, 23 года, красавчик!

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