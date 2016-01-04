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    Бобер опровергает слухи о заговоре против Гордеева в «Мордовии»

    33-летний полузащитник «Мордовии» Антон Бобер прокомментировал слухи в СМИ о том, что группа футболистов саранского клуба якобы отказывается работать с главным тренером Андреем Гордеевым.

    «Впервые об этом слышу! Оставлю без комментариев. С моей стороны нет никакого заговора, есть просто какое-то недопонимание. И я напрямую разговаривал с тренером по этому поводу. У нас довольно неплохие отношения, несмотря на то, что сижу на скамейке. Действовать за спиной Андрея Львовича я никогда не стану», - ответил Бобер на вопрос журналиста портала «Столица-С».

    В нынешнем сезоне Антон Бобер появлялся на поле четыре раза. Что касается «Мордовии», то она по итогам 18-ти туров замыкает турнирную таблицу РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2016 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 января 2016, 18:02

      Бобёр говорит только от своего имени, однако редактор торопится с обобщением в заголовке, ага.

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