Дуглас Коста — лучший игрок первого круга немецкого чемпионата

Невероятный футбол показывает. Заслужил!!!
По итогам традиционного голосования среди футболистов, которое проводит немецкий журнал Kicker, лучшим игроком первого круга чемпионата Германии-2015/16 стал Дуглас Коста.
Полузащитник мюнхенской «Баварии» набрал 30,3% голосов. В тройку лидеров вошли форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг (23%) и бомбардир «Баварии» Томас Мюллер (14,8%).
Отметим, что лучшим тренером первого круга назвали Андре Шуберта, который возглавляет «Боруссию» из Менхенгладбаха.