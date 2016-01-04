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    Дуглас Коста — лучший игрок первого круга немецкого чемпионата

    По итогам традиционного голосования среди футболистов, которое проводит немецкий журнал Kicker, лучшим игроком первого круга чемпионата Германии-2015/16 стал Дуглас Коста.

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» набрал 30,3% голосов. В тройку лидеров вошли форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг (23%) и бомбардир «Баварии» Томас Мюллер (14,8%).

    Отметим, что лучшим тренером первого круга назвали Андре Шуберта, который возглавляет «Боруссию» из Менхенгладбаха.

    Источник: Kicker.de

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    04.01.2016 16:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 4 января 2016, 20:23

      Невероятный футбол показывает. Заслужил!!!

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