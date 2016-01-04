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    Крул расхвалил ван Гаала

    Голкипер «Ньюкасла» и сборной Голландии Тим Крул расхвалил своего бывшего наставника Луи ван Гаала, который ныне возглавляет «Манчестер Юнайтед».

    «Под руководством ван Гала я испытал, что такое профессиональный футбол высочайшего уровня.

    При нем все на высоте: организация, тренировки, дисциплина, вообще все. Когда ван Гал руководил сборной, наш уровень вырос.

    Мне приходилось работать усерднее, и я выкладывался, как сумасшедший. Вместе мы проделали долгий путь и провели потрясающий чемпионат мира. Я этого не забуду», – рассказал футболист сборной Голландии.

    Источник: Goal.com

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    04.01.2016 16:29
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