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    Английские клубы готовы заплатить за Ниасса 15 миллионов

    Форвард московского «Локомотива» Умар Ниясс продолжает оставаться на слуху у британской прессы. Так, появилось сообщение о том, что за сенегальца английские клубы готовы заплатить не менее 15 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее стало известно, что 25-летнего африканца в своих рядах хотят видеть "Астон Вилла", "Эвертон" и "Челси", однако теперь форвардом также заинтересовались "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

    В текущем сезоне Ниясс забил восемь мячей в 15 матчах Премьер-лиги. Также на его счету шесть результативных передач.

    Источник: The Guardian

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    04.01.2016 14:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 6 января 2016, 13:28

      Ну вот уже мужской разговор пошёл. А то пять, пять.
      :)

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 4 января 2016, 19:13

      солидный навар! конечно продавать за такие деньги то

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 4 января 2016, 18:16

      Наисс в МЮ??? Галя конечно может очередную тупость сделать!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 января 2016, 15:14

      За 15 можно и подумать !

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 4 января 2016, 15:07

      ну если в астон виллу то следующий год в чемпионшипе играть 80% в челси тоже врядли по поводу остальных вопрос а в мю всех кого можно сватают

      0
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      Рейтинг: +187

      armen10 > anri1703 4 января 2016, 17:54

      Пока меня не сватали тока и тебя еще наверное)))

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