Английские клубы готовы заплатить за Ниасса 15 миллионов

Форвард московского «Локомотива» Умар Ниясс продолжает оставаться на слуху у британской прессы. Так, появилось сообщение о том, что за сенегальца английские клубы готовы заплатить не менее 15 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что 25-летнего африканца в своих рядах хотят видеть "Астон Вилла", "Эвертон" и "Челси", однако теперь форвардом также заинтересовались "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Ниясс забил восемь мячей в 15 матчах Премьер-лиги. Также на его счету шесть результативных передач.